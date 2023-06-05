Мужчина погиб при опрокидывании лодки в Тверской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в Тверской области. Потерпевший утонул в акватории Волги в районе деревни Поддубье.

По данным правоохранительных органов, погибший находился в резиновой лодке. Плавательное средство опрокинулось, и мужчина утонул. Тело потерпевшего доставлено на берег, пишут «Тверские ведомости».

В рамках проверки назначен ряд экспертиз, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Еще один несчастный случай произошел в Зубцове. Мужчина утонул в акватории Волги. Правоохранительные органы выясняют точные обстоятельства трагедии.