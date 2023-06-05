В Индии обрушился мост высотой более 30 метров через реку Ганг

В Индии обрушился мост высотой более 30 метров через реку Ганг

2023-06-05 10:58:47

2023-06-05 10:58:47

2023-06-05 10:58:47

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