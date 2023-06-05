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В Димитровграде Ульяновской области шесть человек умерли после употребления сидра

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В Димитровграде Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра. Об этом 5 июня сообщило СУ СК России по Ульяновской области.

«В период с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались», — сообщила пресс-служба.

По данным следствия, потерпевшие употребляли напиток «Сидр», приобретенный в магазинах «Территория пива». Продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

В СК сообщили, что в настоящее время на предприятии, с которого поставлялась отравленная продукция, проводятся следственные действия. Также назначен ряд экспертиз.

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24 мая Роспотребнадзор рассказал, что с начала 2023 года более 100 саратовцев умерло от отравления алкоголем. Их количество возросло на 4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По данным ведомства, алкогольной продукцией чаще травились мужчины, чем женщины.

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