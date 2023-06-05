Почти 60 тыс. нарушений ПДД зафиксировали камеры в Калужской области

Комплексы фото- и видеофиксации в Калужской области зарегистрировали почти 60 тыс. нарушений правил дорожного движения с 26 мая по 1 июня. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на министерство транспорта региона.

Чаще всего нарушители превышали скорость, выписано больше 35 тыс. таких штрафов. Около 12 тыс. водителей попались на неиспользовании ремней безопасности. Еще 9,5 тыс. автомобилистов нарушили правила проезда перекрестка.

Больше 900 водителей не уступили дорогу пешеходам, аналогичное количество автомобилистов оштрафовали за выезд на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года самым распространенным нарушением в России стало нарушение скоростного режима. На него приходится 59,5% штрафов.