ВСУ за ночь выпустили по Херсонской области 29 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 5 июня, обстреляли из ствольной артиллерии пять населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Огонь велся по Новой Каховке, Каховке, Подстепному, селу Каиры, а также Горностаевке.

ВСУ выпустили 29 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее, 1 июня, в экстренных службах сообщили об обстрелах украинскими боевиками гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Под удар попали населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Днепряны и Крынки. В результате погиб мирный житель.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры Новой Каховки после интенсивного обстрела. На них видно, как из пожарного шланга тушат частный дом, в который попал снаряд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.