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СМИ опубликовали видео с обрушением моста через реку Ганг в Индии

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Фото: соцсети
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Обрушение строящегося моста через реку Ганг в штате Бихар в Индии попало на видео. Запись 5 июня публикует сайт индийской газеты The Times of India.

На кадрах видно, что части моста обрушились поочередно.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что по меньшей мере рухнули 30 плит с трех колонн моста, высота каждой из которых превышает 30 м. О пострадавших или погибших не сообщается.

Председатель суда Нитиш Кумар поручил дополнительному главному секретарю государственного департамента дорожного строительства Пратьяе Амриту провести расследование по факту обрушения, чтобы установить виновных и принять к ним строгие меры.

По данным издания, этот мост рушится уже не в первый раз: в апреле 2022 года у него рухнули надстройки других трех колонн. Причиной той аварии назвали незакрепленную опору троса, однако часть специалистов посчитала, что обрушение произошло из-за некачественных строительных материалов. После этого мост восстановили.

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В штате Одиша в Индии 2 июня также произошла авария: пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. В результате погибли минимум 294 человека. По данным Gulf News, участниками аварии стали три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express, а также товарный состав.

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