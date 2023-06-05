Новый температурный рекорд зарегистрировали в Калининграде

Синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд на территории Калининграда. В ночь на 3 июня в городе похолодало до +2,2 градуса.

По данным ИА FlashNord, прежний рекорд для этой даты действовал с 1963 года. Тогда температура опустилась до +2,8 градуса.

В Telegram-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» уточняют, что по области минимальная температура будет зарегистрирована в Черняховске, где похолодало до +1,7 градуса.

В мае рекорд 60-летней давности был побит в Мурманске. 15 мая температура воздуха повысилась до +21,8 градуса. Похожие погодные условия отмечались в 1963 году.