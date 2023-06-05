Рогов сообщил о возобновлении боев у Времевского выступа

В районе Времевского выступа в Запорожской области возобновились бои. Об этом 5 июня сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня с самого раннего утра, начиная с 04:00, возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идет бой», — написал он в Telegram.

Накануне Рогов сообщил, что боевые столкновения российских военных с украинскими боевиками в районе Времевского выступа на запорожском направлении длились более восьми часов. Украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Также Рогов сообщил, что были предприняты попытки прорвать фронт на запорожском направлении, но российские военные не дали этого сделать — враг был отброшен, но бои длились несколько часов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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