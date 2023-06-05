После драки возле «Лахта Центра» возбудили уголовное дело о хулиганстве

После массовой драки возле «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом 5 июня рассказал «Известиям» источник.

«В рамках расследования были задержаны четыре зачинщика потасовки. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания», — сообщил он.

О драке рабочих около делового комплекса «Лахта Центр» стало известно 3 июня. В конфликте приняло участие несколько десятков человек, некоторые из них лежали на земле после полученных ударов.

По данным «Известий», на данной территории устраивают незаконную продажу еды, из-за чего приезжает полиция и останавливает деятельность. После этого рабочие пытаются забрать еду бесплатно. Это и могло стать причиной конфликта.