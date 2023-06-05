Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Краснодарском крае

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии в Краснодарском крае. Об этом 5 июня рассказали в МЧС России.

«На данный момент подтоплено более 60 придомовых территорий и 16 домов. Проводится откачка воды. Для мониторинга используются беспилотники», — сказано в сообщении.

Всего к работам привлечены 181 человек и 94 единицы техники.

Накануне в Армавире Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших обильных осадков. В результате непогоды произошло обрушение канализационного коллектора, были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

3 июня из-за мощного ливня затопило несколько улиц Воронежа, а также снесло опору Каменного моста — одной из исторических достопримечательностей города.