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В ФРГ полицейский попал под следствие из-за комментариев о беженцах с Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Сотрудника берлинской полиции проверяют по делу о разжигании ненависти из-за комментариев в социальных сетях. Об этом 3 июня сообщил телеканал Welt.

По данным издания, мужчина высказывался о беженцах и поддержке Украины со стороны Германии, а также об экоактивистах. В частности, он предлагал членов движения Letzte Generation «собрать и отвезти в лес под Сталинградом».

Подозреваемый является сотрудником охранной полиции, которая охраняет правительственные здания, посольства и синагоги. Также он работал служащим в общем кадровом совете полиции.

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Ранее, 30 мая, в польской Познани арестовали 52-летнюю украинскую беженку по обвинению в продаже несовершеннолетних педофилам. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% украинских беженцев имеют работу.

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