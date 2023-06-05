Кандидат в президенты США предложил Украине пойти на уступки России
Один из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал принудить Украину пойти на уступки России.
«Работа президента США состоит в том, чтобы заботиться об американских интересах. Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», — сказал он 4 июня телеканалу ABC News.
По его словам, речь идет о замораживании линии контроля по примеру Корейской войны и отказе Украине во вступлении в НАТО. Взамен Россия должна отказаться от военного союза с Китаем, заявил Рамасвами.
Ранее, 21 мая, бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы Дональда Трампа следует ожидать конца Украины и демократии в США.
16 мая вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве.
В апреле Трамп назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, подчеркнув, что «эти люди лучшие в своей игре».