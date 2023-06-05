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Кандидат в президенты США предложил Украине пойти на уступки России

Кандидат в президенты США Рамасвами предложил Киеву пойти на уступки Москве
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Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Один из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал принудить Украину пойти на уступки России.

«Работа президента США состоит в том, чтобы заботиться об американских интересах. Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придется пойти на серьезные уступки России», — сказал он 4 июня телеканалу ABC News.

По его словам, речь идет о замораживании линии контроля по примеру Корейской войны и отказе Украине во вступлении в НАТО. Взамен Россия должна отказаться от военного союза с Китаем, заявил Рамасвами.

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Ранее, 21 мая, бывший госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы Дональда Трампа следует ожидать конца Украины и демократии в США.

16 мая вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве.

В апреле Трамп назвал умнейшими лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, подчеркнув, что «эти люди лучшие в своей игре».

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