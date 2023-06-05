В Индии возобновили движение на месте железнодорожной катастрофы

Движение на месте железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша возобновлено. Об этом 5 июня сообщило агентство Reuters.

В компании Indian Railways сообщили, что поезда ходят с ограничением скорости в районе города Баласор.

Авария произошла 2 июня. В результате погибли минимум 294 человека. По данным Gulf News, участниками аварии стали три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express, а также товарный состав.

Coromandel на полном ходу врезался в товарный поезд, хотя должен был пройти мимо. Многие вагоны перевернулись. После этого Bengaluru-Howrah Superfast Express въехал в сошедшие с рельсов вагоны первых двух поездов.

4 июня министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что причиной крушения поездов стало изменение в системе электронной блокировки.