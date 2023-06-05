Живая сила закончится у Вооруженных сил Украины (ВСУ) раньше, чем оружие. Такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель.

Он указал, что проблема киевского режима заключается в численности войск и населения, а не в количестве поставляемого вооружения. По мнению Меркель, перевес может привести к тому, что за Украину нему будет сражаться с западным оружием в руках.

«Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — сказал он во время выпуска Der Spiegel на YouTube от 2 июня.

Ранее, 31 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем она накачивает оружием Украину. Представитель Кремля добавил, что европейские страны уже ощущают негативные последствия в экономическом плане.

30 мая глава парламентского комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд призвал правительство отправить Украине танки Challenger 2 из резерва. Он сказал, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 мая сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также отметил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.