Минимум 15 человек погибли из-за последствий сильных ливней в Гаити

От последствий сильных дождей на территории Гаити погибли по меньшей мере 15 человек, еще восемь пропали без вести. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает ABC News.

Непогода обрушилась на Гаити в минувшие выходные. В результате из зоны удара стихи были эвакуированы свыше 13 тыс. человек, пишет RT.

Местные власти обеспечивают пострадавших медикаментами, предметами гигиены и продуктами.

Отмечается, что дожди также нанесли значительный ущерб посевам в центральном регионе Гаити. Премьер-министр Ариэль Анри заявил, что он работает с местными и международными организациями, чтобы помочь пострадавшим от наводнения.

В конце мая крупнейшее за 100 лет наводнение произошло в Италии. В частности, в северном регионе Эмилия-Романья оно унесло жизни более десятка человек. Причиной неблагоприятных погодных условий стал разлив рек и ручьев в регионе. Это спровоцировало сотни оползней.

28 тыс. человек эвакуировали с попавших в зону стихийного бедствия территорий, часть из них осталась без жилья, пишет REGNUM.