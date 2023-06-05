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Вильфанд предрек температурный фон ниже нормы в Москве на этой неделе

Синоптик Вильфанд: в течение следующей недели температурный фон в Москве будет ниже нормы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в течение начавшейся недели температурный фон будет ниже нормы. Об этом в воскресенье, 4 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с RT специалист отметил, что в минувшую субботу, 3 июня, погода в столичном регионе была «очень некомфортной», а температура воздуха соответствовала первой декаде апреля, из-за чего любая погода после этого «будет казаться лучше».

«Погода в течение следующей недели в целом по температурному фону будет ниже нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться в основном с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными», — объяснил Вильфанд.

По его словам, в течение рабочей недели температурный фон будет ниже нормы на два градуса, за исключением среды, когда столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

Также синоптик предупредил, что с вечера понедельника, 5 июня, начнет повышаться давление. Из-за этого не ожидается сильных осадков.

Вильфанд отметил, что в целом погода на неделе будет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. Для июня погода будет прохладной, но солнечной, пишет сайт kp.ru. В течение недели температурный фон ожидается в диапазоне +18…+22 градуса.

К следующим выходным, согласно предварительным прогнозам, ожидается очередное небольшое понижение температуры, максимальные значения будут держаться в диапазоне +16...+19 градусов.

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4 июня руководитель центра «Метео» Александр Шувалов предпредил, что практически всю неделю, с 5 по 11 июня, столица будет находиться в «холодном мешке».

Температура воздуха поднимется до 20–22 градусов лишь 7 июня. В остальные дни она будет составлять 15–19 градусов с редкими, небольшими осадками.

Также 4 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что период июньских заморозков окончен: в столичном регионе не зафиксировали минусовых температур. По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ воскресный минимум составил +4,9 градуса, на других столичных метеостанциях минимальные термометры показывали от +2,1 градуса в Новой Москве, до +6,8 градуса в центральной части мегаполиса, сообщает телеканал «360».

3 июня Михаил Леус сообщил, что в Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление — обратный ход температур. По его словам, в течение дня температура воздуха не росла, а понижалась, сообщает телеканал «Звезда». Чаще всего такое явление наблюдается в зимний период. Летом же такое происходит нечасто и связано со вторжением холодных воздушных масс.

2 июня Роман Вильфанд рассказал, что температурный фон в Москве достигнем климатической нормы июня лишь к концу первой декады. Температура воздуха составит +20…+24 градуса, пишет РИАМО. В ночное время столбики термометров будут показывать не ниже +10 градусов.

Также 2 июня в беседе с НСН Вильфанд предупреждал, что в столице температура не будет повышаться до середины недели.

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