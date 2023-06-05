В Москве пройдет летний фестиваль «Музыка без границ»

Летний фестиваль «Музыка без границ» проведут в Москве. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.

Фестиваль будет проходить с 6 по 15 июня, его организаторами выступили Московский международный дом музыки (ММДМ) и музей-заповедник «Кузьминки-Люблино».

Открытие пройдет 6 июня в ММДМ, где певица Angelique выступит с ямайской музыкальной программой, сообщает агентство городских новостей «Москва». Для гостей организуют мастер-класс. Желающие смогут сделать памятные фотографии в тематической зоне.

8 июня в ММДМ пройдет выступление пианиста Даниила Крамера. Также для посетителей проведут творческие занятия при участии коллекционера парфюмерии Ирины Воробьевой и парфюмера Ольги Госиной, сообщает телеканал «360».

В музее-усадьбе «Люблино» 11 июня пройдет праздничный марафон, а во дворце Н.А. Дурасова проведут концерт с участием известных коллективов, отмечает «Москва 24».

Закрытие фестиваля состоится 15 июня в ММДМ, где для зрителей выступит Денис Мажуков с программой «Летний вечер в стиле рок-н-ролл». Кроме того, для всех желающих организуют мастер-класс по флористике, пишет РИАМО.

2 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в начале августа, перенесен на 2024 год. Глава региона также сообщил, что кроме даты проведения фестиваля изменится и место, где «Нашествие» состоится в 2024 году, пишет RT. Фестиваль «Нашествие» должен был пройти с 4 по 6 августа на новой площадке в окрестностях деревни Митяево в Калужской области, пишет НСН.