В США прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном

Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской столицы. Об этом сообщило североамериканское командование ПВО (NORAD) 4 июня.

«Самолеты NORAD получили разрешение полета со сверхзвуковой скоростью, из-за чего жители региона, возможно, услышали звуковой удар. Также самолет использовал сигнальные ракеты, которые могли были быть видны населению», — говорится в публикации в Twitter-аккаунте.



Гражданский самолет был перехвачен в 15:20 по местному времени (22:20 мск). Впоследствии воздушное судно разбилось возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона. NORAD пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета.

По информации ABC30, полицейские не обнаружили на месте крушения выживших.

Ранее сообщалось, что бизнес-джет Cessna Citation V, пролетая над Вашингтоном, не отвечал на вызов властей, после чего в небо подняли истребители. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что самолет Cessna врезался в гористую местность на юго-западе Вирджинии.