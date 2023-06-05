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В Китае 19 человек погибли из-за обрушения горной породы

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Фото: Sina Weibo
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Горная порода осыпалась утром в воскресенье, 4 июня, в городском округе Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая. Погибли 19 человек, пятеро незначительно пострадали, сообщает Global Times.

Обвал произошел на территории государственного лесхоза Луэрпин в волости Юншэн. Сотрудников эвакуировали, а на разбор завалов прибыли более 600 спасателей с оборудованием. До 20 часов вечера велись поисково-спасательные работы. Под завалами оказались производственные и жилые помещения.

По словам местного жителя, обломки горной породы затронули общежитие для сотрудников со всей страны.

«Там работает не так много местных жителей, большинство рабочих и пострадавших из других мест», — добавил другой житель поселения.

По его словам, дороги были перекрыты после обрушения, вызванного недавними обильными осадками в регионе.

3 июня, в день инаугурации президента Турции, сильнейшие ливни обрушились на Анкару. Потоки дождевой воды затопили проезжую часть и тротуары.

3 декабря по факту гибели работника на руднике по добыче золота в Забайкальском крае началась проверка. При сходе горных масс смертельные травмы получил крепильщик предприятия 1987 года рождения.

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