Реклама
Прямой эфир
Мир
The Telegraph узнала о намерении Сунака лоббировать назначение Уоллеса генсеком НАТО
Общество
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Сахалине
Общество
Деньги социальных НКО посчитают в едином реестре
Мир
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и до 18 градусов тепла в столице 5 июня
Экономика
ЦБ допустил полный запрет рискованных схем ипотеки
Спорт
Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Мир
Три кандидата-республиканца пообещали вступить в гонку за пост президента США
Армия
Стало известно об окончании восьмичасовых боев на запорожском направлении
Общество
В России запретят создавать НКО со схожими названиями
Общество
Более 200 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по физике и истории 5 июня
Мир
Венгрия и Турция договорились поддерживать друг друга в НАТО

В самолет Владивосток — Москва после взлета ударила молния

0
Фото: Восток-Медиа
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Airbas A350-900, летевший из Владивостока в Москву, попал в грозовую тучу и получил удар молнии в корпус, сообщил 5 июня портал «Восток-Медиа».

По словам информатора, молния ударила в борт после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность. При этом на полете или пассажирах это никак не отразилось. Был слышен щелчок, некоторые увидели вспышку.

Как пояснили бортпроводники, современные самолеты оборудованы защитными системами против попадания молний, поэтому удар в корпус самолета никак не повлиял на полет.

Гораздо опаснее ситуация развивается, когда молния ударяет в наземные объекты. 3 июня в американской Луизиане удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе. Из-за вспыхнувшего огня была объявлена ​​эвакуация для всех, кто находился на расстоянии 1,5 мили (2,4 км) от нефтебазы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023