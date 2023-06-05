В самолет Владивосток — Москва после взлета ударила молния

Самолет Airbas A350-900, летевший из Владивостока в Москву, попал в грозовую тучу и получил удар молнии в корпус, сообщил 5 июня портал «Восток-Медиа».

По словам информатора, молния ударила в борт после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность. При этом на полете или пассажирах это никак не отразилось. Был слышен щелчок, некоторые увидели вспышку.

Как пояснили бортпроводники, современные самолеты оборудованы защитными системами против попадания молний, поэтому удар в корпус самолета никак не повлиял на полет.

Гораздо опаснее ситуация развивается, когда молния ударяет в наземные объекты. 3 июня в американской Луизиане удар молнии стал причиной пожара на нефтебазе. Из-за вспыхнувшего огня была объявлена ​​эвакуация для всех, кто находился на расстоянии 1,5 мили (2,4 км) от нефтебазы.