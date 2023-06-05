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«Известия» показали кадры боевой работы РСЗО «Град» по огневым позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Контрбатарейная борьба и артиллерийские дуэли стали чуть ли не основным видом противоборства в зоне спецоперации. Как проходит боевая работа подразделения реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», показала в понедельник, 5 июня, корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Сейчас замаскировать машину намного проще. Уже пошла густая зелень. Обнаружить РСЗО беспилотником почти невозможно», — объясняет корреспондент.

Журналист отметила, что артиллерия всегда работает в связке с разведкой. Та фиксирует перемещение противника, проводит анализ и передает данные командирам.

«В последнее время противник активизировался в плане артиллерийской установки. Работает много. Работает часто. Старается выявить, где стоят артиллерийские позиции», — говорит военнослужащий с позывным Каспий.

Живая сила и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены в 15 км. Российские военнослужащие получили координаты и нанесли им огневое поражение. Цель была достигнута.

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Ранее, 4 июня, начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что расчетами РСЗО «Град» была поражена живая сила на позициях бригады теробороны ВСУ в Полтавке. Кроме того, российские военные ударом огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя.

В тот же день официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по объектам противника на военных аэродромах Украины, цель удара достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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