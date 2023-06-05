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Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за пожарной опасности

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Фото: Пресс-служба пожарно-спасательного центра по Магаданской области
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В двух муниципалитетах Магаданской области 5–7 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра региона 4 июня.

В Среднеканском и Ягоднинском муниципальных округах сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс (комплексный показатель пожарной опасности более 4 тыс. градусов по Цельсию). В связи с высокой пожарной опасностью население просят не выезжать и не выходить в лесные массивы в данных территориях.

В эти дни в перечисленных районах синоптики прогнозируют температуру воздуха до 22 градусов тепла днем и отсутствие осадков.

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Ранее, 25 мая, чрезвычайная пожарная опасность ожидается в пяти районах Забайкальского края. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

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