МО РФ опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ во время попытки наступления

Министерство обороны РФ 5 июня опубликовало кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавшей участие в попытке наступления на южнодонецком направлении. Как отмечает ведомство, своих целей противник не достиг.

На кадрах видно, что украинские войска двигалась по полю между полосами лесопосадок. Также видна горящая техника ВСУ, пораженная российскими военными.

По данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, российская группировка войск «Восток» уничтожила 16 танков, 21 боевую бронированную машину и три боевые машины пехоты. Кроме того, ВСУ потеряли до 250 человек личного состава.

О попытке ВСУ начать крупномасштабное наступление на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении стало известно ранее, 5 июня. Минобороны сообщало, что атака противника началась с утра 4 июня, однако успеха не имела.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что 4 июня были предприняты попытки прорвать фронт на запорожском направлении, но российские военные не дали этого сделать — враг был отброшен. Позже он рассказал, что бои длились более восьми часов.

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 4 июня, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по объектам противника на военных аэродромах Украины, цель удара достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.