The Telegraph узнала о намерении Сунака лоббировать назначение Уоллеса генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак воспользуется поездкой в США для лоббирования кандидатуры министра обороны страны Бена Уоллеса на пост следующего главы НАТО, пишет 4 июня The Telegraph.

Уоллес уже высказывался, что заинтересован в должности генерального секретаря Североатлантического альянса, когда она станет вакантной в сентябре. Сунак же в кулуарах саммита G7 в Хиросиме в прошлом месяце ратовал за кандидатуру британского министра обороны во главе НАТО, пишет газета.

Премьер-министр Великобритании проведет два дня в Вашингтоне и встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме на этой неделе. Они обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий. Также ожидается подписание соглашения о миллиардных инвестициях в бизнес в Великобритании и обсуждение способов регулирования искусственного интеллекта.

Бен Уоллес, по данным газеты, популярен в США благодаря своей роли в содействии создания международной коалиции по поддержке Украины. Он также довел расходы Великобритании на оборону до 2,25% ВВП и намерен к концу десятилетия довести показатель до 3%.

В прошлом месяце Уоллес признался немецким СМИ, что ему бы понравилась должность генерального секретаря НАТО.

«Я всегда говорил, что это была бы хорошая работа. Работа, которая мне бы понравилась. Но мне также нравится работа, которой я занимаюсь сейчас», — заявил британский министр обороны информационному агентству DPA.

31 мая испанская онлайн-газета El Espaniol сообщила, что в НАТО дождутся итогов выборов в Испании, назначенных на 23 июля, чтобы назвать имя нового генерального секретаря альянса. По словам авторов материала, это связано с тем, что в НАТО всерьез рассматривается кандидатура председателя правительства Испании Педро Санчеса.

Ранее ожидалось, что преемник нынешнего генсека Йенса Столтенберга будет объявлен на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Теперь предполагается, что объявление преемника может быть отложено.

24 мая опровергнуть сообщения СМИ о возможной роли претендента на кресло генсека НАТО пришлось премьер-министру Дании Метте Фредериксен. Она заявила, что не планирует занимать место Столтенберга.

15 мая сам Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генерального секретаря после окончания срока полномочий даже в том случае, если соответствующее предложение поступит.

Он занимает пост генсека НАТО с марта 2014 года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но их дважды продлевали.