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Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром 4 июня

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Утром 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупномасштабное наступление на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении, однако не достигли своих целей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 5 июня.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — говорится в Telegram-канале российского военного ведомства.

По данным Минобороны, противник ввел в бой две механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

В результате грамотной работы группировки «Восток» ВС РФ, ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, 21 боевую бронированную машину и три боевые машины пехоты.

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Ранее, 4 июня, официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по объектам противника на военных аэродромах Украины, цель удара достигнута.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский в этот же день заявил, что российские военнослужащие в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, потери противника по численности сопоставимы со взводом живой силы.

3 июня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе Раздоловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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