Синоптики спрогнозировали дождь и до 18 градусов тепла в столице 5 июня

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 18 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в понедельник, 5 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 16 до 18 градусов выше нуля, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от +15 до +20 градусов в дневное время и от +3 до +8 градусов — в ночное.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 4 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал холодную погоду в Москве до конца следующей недели. По его словам, температура воздуха поднимется до 20–22 градусов лишь 7 июня. В остальные дни она будет составлять 15–19 градусов с редкими, небольшими осадками.

1 июня синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.