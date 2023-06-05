Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном. Такое мнение выразил экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Он жив, но тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom 3 июня.

24 мая сообщалось, что Залужный не сможет продолжить службу из-за ранений, полученных в начале мая под Херсоном. По одной из версий, украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.

25 мая сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным после слухов о его тяжелом ранении. На кадрах главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев.

В свою очередь, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен написал, что видео с Залужным является фейком. Он обратил внимание на отличия внешности главкома на предыдущих фотографиях и кадрах, публикуемых в последнее время.

Министерство обороны США отказалось комментировать информацию о ранении Залужного. Представитель Пентагона переадресовал этот вопрос Киеву.

30 мая МВД РФ объявило Валерия Залужного в розыск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.