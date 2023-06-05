Ученые создали новый метод диагностики шизофрении

Ученые группы биобанкинга НИИ биомедицинской химии (ИБМХ) им. В.Н. Ореховича совместно с врачами и учеными Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и при поддержке нацпроекта «Наука и университеты» собрали уникальную коллекцию материалов о пациентах с дебютом шизофрении и тех, у кого уже зафиксировано это заболевание.

Специалисты провели каждому участнику испытаний протеомное (поиск в биологических жидкостях какого-либо маркера болезни), метаболомное («золотой стандарт» аналитической биохимии) и геномное исследование и собрали самые полные данные о заболевании. В результате им удалось найти показатели, которые могут говорить о разных стадиях психического расстройства.

«Формирование выборки происходило случайным способом, то есть при соответствии состояния критериям диагностики и получении информированного согласия на участие пациентов в эксперименте», — уточнила заведующая лабораторией фундаментальных методов исследования Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Наталья Захарова.

Для исследования подошла венозная кровь, которую отбирали в клинике. Затем образцы транспортировали в научные центы, отделяли плазму, сыворотку и клеточные элементы крови и замораживали в специальном хранилище, рассказала специалист.

Полученные результаты значительно расширяют горизонты представлений о механизмах развития патологии, считает заведующая группой биобанкинга ИБМХ Анна Кайшева.

«Несомненно, им найдется практическое применение после разработки на основе полученных результатов диагностических систем или принципиально новых лекарственных средств, действие которых будет направлено на нормализацию нарушенных звеньев метаболизма», — рассказала эксперт.

На базе проведенного комплексного анализа можно разработать новые диагностические подходы, базирующиеся на генетических и метаболических маркерах, сообщила Кайшева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 5 июня, в 10:00:

Комплекс и анализ: ученые создали новый метод диагностики шизофрении