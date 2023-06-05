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В Подмосковье мужчины уронили бетонную плиту на машину и сбежали

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Фото: t.me/dtp777
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В подмосковном городе Котельники неизвестные мужчины уронили на иномарку бетонную плиту, когда перекидывали ее через забор. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» 4 июня.

Как говорится в публикации, инцидент произошел в ЖК «Белая Дача Парк», где, по предварительной информации, строители уронили плиту на автомобиль, потом перекинули ее обратно через забор и убежали.

В результате инцидента у одного из автомобилей поврежден капот и сбит номерной знак.

Ранее, 31 марта, мусорный контейнер под воздействием мощного ветра пролетел по двору в Иркутске и повредил семь автомобилей. В результате на машинах остались вмятины и царапины.

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