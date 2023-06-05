Землетрясение магнитудой 3,2 произошло на Сахалине

В центральной части Сахалина утром в понедельник, 5 июня, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 5 июня в 6.40 (22.40 мск 4 июня). Эпицентр находился в 12 км южнее села Онор в Смирныховском районе», — передает ее слова «РИА Новости».

По данным сахалинского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической активности и риска, очаг подземных толчков располагался на глубине 6 км.

Сейсмологи отметили, что местные жители села Онор могли ощутить подземные толчки силой до 3 баллов в виде колебаний.

Ранее, 1 июня, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 в центральной части Сахалина. Подземные толчки были зарегистрированы в 7 км восточнее села Рощино в Смирныховском районе.