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Деньги социальных НКО посчитают в едином реестре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России к 2025 году планируется создать федеральный реестр социально ориентированных НКО (СО НКО), которые когда- либо получали бюджетные средства на свою работу — от федеральных, региональных или муниципальных властей. Законопроект, с которым ознакомились «Известия», разработало Минэкономразвития.

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Согласно пояснительной записке, он объединит информацию из 1,5 тыс. подобных реестров, которые существуют на самых разных уровнях исполнительной власти. Также в перечень будут вноситься все нарушения, которые СО НКО допускали при реализации государственного гранта или при работе с субсидиями.

Новый реестр нужен, чтобы повысить прозрачность сектора, заявил «Известиям» директор департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Святослав Сорокин.

«Он также даст возможность сформировать аналитическую базу для совершенствования государственных мер поддержки», — сказал он.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что единый реестр будет полезен, особенно в условиях длительных дискуссий о необходимость полного реестре всех НКО, которого до сих пор нет из-за неясных положений законодательства.

«Постоянно происходит путаница, какие организации относятся к социально ориентированным, а какие нет. При этом условия, что организация должна быть именно такой, содержатся в правилах грантовых конкурсов», — пояснила «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Елена Тополева-Солдунова.

В России нет юридически закрепленного статуса СО НКО, указала и директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова. Это лишь некие признаки, которые дает НКО право претендовать на соответствующую господдержку.

Предлагаемый реестр она назвала полезным, так как он предполагает, в частности, антикоррупционный эффект.

«Есть случаи, когда ведомства на внеконкурсной основе распределяют субсидии, поэтому обществу хорошо бы уже знать, кто является получателем», — сказал она «Известиям».

Кроме того, по ее словам, информация о возможных нарушениях грантовых или иных договоров может помочь повысить исполнительскую ответственность организаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Публичный контроль: единый реестр НКО с госфинансированием появится в России

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