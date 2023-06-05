Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом передает Goal 4 июня.

41-летний футболист объявил об уходе после завершения матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который закончился со счетом 3:1 в пользу «Милана».

«Настало время сказать «прощайте». Пора попрощаться с футболом», — сказал он.

Футболист вышел на поле, произнес речь, которую стадион поддержал аплодисментами, после чего Ибрагимович не смог сдержать слез. Вместе с ним прослезились футболисты и зрители зала.

Ибрагимович играл в составе «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Пять раза за карьеру он становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза — с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, два раза забирал титул чемпиона Нидерландов и один раз — чемпиона Испании.

Футболист также выигрывал Лигу Европы, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок Нидерландов, Кубки английской и французской лиг, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 22 мая, трехкратный олимпийский чемпион, американский баскетболист Кармело Энтони объявил о завершении спортивной карьеры. По словам баскетболиста, для него «пришло время прощаться».