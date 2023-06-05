В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двух иномарок пострадали прохожие

В Петроградском районе Санкт-Петербурга вечером 4 июня автомобиль врезался в угол дома, в результате чего пострадали прохожие. Журналист «Известий» Семен Егоров побывал на месте ДТП.

По словам корреспондента, белая иномарка двигалась по Саблинской улице, у нее была главная дорога. Но водитель серой иномарки пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил автомобиль. В попытке уйти от столкновения, нарушитель врезался в стену здания.

«При ударе о фасад дома у автомобиля отлетел бампер в проходящую мимо девушку, ее увезли в больницу на обследование. Другую прохожую зацепило осколком от корпуса машины. Детали иномарки разлетелись по всему перекрестку», — сообщает канал 78.ru.

Обе машины оказались сильно повреждены, их уже забрал эвакуатор. По словам очевидцев, водитель серой иномарки, который врезался в угол дома, был госпитализирован. Второй водитель в настоящий момент находится в Госавтоинспекции.

Ранее, 3 июня, в пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что на Софийской улице произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 16 человек. Как уточнили в МЧС, произошло столкновение 13 автомобилей.