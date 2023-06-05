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В Минобороны РФ сообщили о безуспешном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: 4 июня ВСУ начали масштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении
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Фото: Соцсети
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С утра 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали крупномасштабное наступление на пяти участках линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении, своих целей против не достиг. Об этом сообщило Минобороны РФ 5 июня.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале

Благодаря грамотным действиям российских вооруженных, потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов находился в этот период на одном из передовых пунктов управления.

Противник ввел в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ.

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Ранее, 4 июня, официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли групповой удар по объектам противника на военных аэродромах Украины, цель удара достигнута.

Этим же днем советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что на Украине в Кировоградской области повреждены оперативный аэродром и объекты инфраструктуры возле города Кропивницкий (бывший Кировоград).

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский в этот же день заявил, что российские военнослужащие в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, потери противника по численности сопоставимы со взводом живой силы.

3 июня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также в районе Раздоловки в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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