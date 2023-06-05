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Более 200 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по физике и истории 5 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Около 202 тыс. человек планируют сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и физике в понедельник, 5 июня. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«На участие в ЕГЭ по истории заявилось более 101 тыс. человек, из них более 99 тыс. — выпускники текущего года. ЕГЭ по физике намерены сдавать более 100 тыс. участников, из них около 99 тыс. — выпускники текущего года», — приводит TACC заявление ведомства.

Работа по истории состоит из двух частей, включающих 21 задание. На их выполнение отводится 3 часа 30 минут. Минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла.

Работа по физике включает в себя 30 заданий. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участники экзамена могут пользоваться непрограммируемым калькулятором и линейкой. Минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

Всего 5 июня будут работать 6309 пунктов проведения экзамена (ППЭ): в 3396 пунктах пройдет экзамен по истории, в 2913 — по физике.

Свои результаты участники экзаменов по физике и истории смогут узнать не позднее 21 июня.

ЕГЭ-2023: русский и математика стали сложнее, сдавать будут не все
Главное об экзамене в 2023 году

Основной период ЕГЭ в 2023 году начался 26 мая и продлится до 1 июля. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 700 тыс. человек.

Ранее, 29 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ проходит в штатном режиме. В этот день в пресс-службе ведомства сообщали, что на самый массовый экзамен — по русскому языку — зарегистрировалось более 630 тыс. человек, в том числе почти 620 тыс. выпускников.

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