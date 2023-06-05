Le Soir: Бельгия потребует объяснений от Киева из-за инцидента с ее оружием под Белгородом

Власти Бельгии «при первой возможности» потребуют от киевских властей объяснений из-за применения диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Об этом пишет бельгийская газета Le Soir 4 июня со ссылкой на источник.

Таким образом Брюссель отреагировал на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — говорится в публикации.

В Бельгии отметили, что оружие предназначалось для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в целях «защиты территории и населения». По информации источника, это указывается в сопроводительных документах для каждой поставки.

22 мая ДРГ Украины совершила попытку проникновения на территорию Грайворонского округа Белгородской области. На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Было уничтожено порядка 70 боевиков.

Позднее, 24 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении ДРГ в Белгородскую область использовалась иностранная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности Запада в украинский конфликт.

До этого, в марте, агентство DPA со ссылкой на минобороны Бельгии сообщало, что Брюссель поставит 230 армейских автомобилей на вооружение украинской армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.