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Посол РФ в Индии рассказал о новых перспективных сферах сотрудничества двух стран

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Ниши на российском рынке, высвободившиеся на фоне ухода западных компаний, постепенно заполняются индийскими поставщиками машинотехнической продукции, электроники, автокомпонентов, медицинских препаратов и фармацевтических субстанций, текстильных и продовольственных товаров. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Индии Денис Алипов.

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«В числе ключевых приоритетов — совместные проекты в горнорудной и химической отрасли, металлургии, железнодорожном машиностроении, в том числе в рамках программы «Делай в Индии», подразумевающей локализацию производства и создание СП», — добавил посол.

Алипов также отметил, что в последнее время активно растут и поставки на индийский рынок российских минеральных удобрений. В 2022 году их объем вырос в 6,5 раз до 4,3 млн т. Кроме того, Россия и Индия расширяют взаимный доступ на сельхозрынки и налаживают сотрудничество в области сельхозтехники.

«В качестве перспективных направлений рассматриваем также инновационные решения в сфере транспорта, технологии умного города, ИКТ, финтех, туризм», — добавил глава российской дипмиссии.

В немалой степени интенсификации торгово-экономического сотрудничества способствует расширение деловых связей: с 2022 года Индию посетили более 30 делегаций субъектов Российской Федерации.

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