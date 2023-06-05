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Посол РФ в Индии рассказал об успехах в энергетическом сотрудничестве двух стран

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Поставки российской нефти составляют треть всего индийского импорта этого энергоносителя, по этому показателю Россия обогнала таких традиционных лидеров, как Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Индии Денис Алипов.

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«На наши поставки приходится больше трети индийского импорта: в 2022 году они выросли в 12 раз и достигли 24 млн т. Важно, что стороны заинтересованы в долгосрочных контрактах, причем не только по нефти. Большие перспективы связываем с СПГ и другими видами энергоресурсов», — отметил дипломат.

По его словам, успешно развивается и инвестиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере. Так, активы двух стран на территории друг друга оцениваются примерно по $15 млрд с каждой стороны. При этом и Россия, и Индия не останавливаются на достигнутом. «Роснефть», уже владеющая долей в проекте нефтеперерабатывающего завода в Вадинаре, принадлежащего компании Nayara Energy, ведет работу по диверсификации своей деятельности на индийском направлении.

В свою очередь, индийские компании, имеющие доли в нескольких крупных российских проектах по добыче углеводородов, сохраняют стабильно высокий интерес к проектам «Восток Ойл» (Ванкорский кластер), «Сахалин-3», «Арктик СПГ-2» и «Дальневосточный СПГ».

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