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Контуженный ефрейтор Исрапилов спас товарищей и вывел из-под обстрела станцию связи

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделение ефрейтора Магомеда Исрапилова выполняло боевую задачу по обороне одного из важных населенных пунктов, когда противник попытался снова захватить ранее утерянные рубежи. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 5 июня, рассказали в Минобороны РФ.

Националисты начали массированный артиллерийский удар по позициям российских войск. Вследствие обстрела ефрейтор Исрапилов получил контузию, но продолжил бой, помогая раненным товарищам и эвакуируя их в безопасное место.

Ефрейтор лично вынес пятерых бойцов с поля боя, после чего перешел к эвакуации техники. Умело маневрируя, он вывел станцию связи из-под обстрела.

Действия ефрейтора Исрапилова помогли спасти жизни раненных бойцов, сохранили связь между подразделениями и вышестоящим штабом, позволили отразить атаку врага на оборонительные позиции российских войск.

В свою очередь, начальник службы горючего и смазочных материалов майор Александр Сунгуров доставлял на передовую материальные средства. В один из дней колонна под его командованием направлялась к подразделениям российских войск, обороняющих один из освобожденных населенных пунктов, когда противник внезапно атаковал.

Во избежание попадания боеприпасов в машины с топливом, майор Сунгуров воспользовался условиями местности, организовал отражение атаки и отвод топливозаправщиков в безопасное укрытие. Так удалось сохранить жизни личного состава, не допустить уничтожения техники и выполнить поставленную задачу.

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Удары пришлись по хорошо укрепленным укрытиям, где находились представители спецслужбы, полагают эксперты

Днем ранее, 4 июня, Минобороны сообщало, как командир танковой роты лейтенант Владислав Козловский вместе с подчиненными создал условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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