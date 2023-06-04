В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне

Бизнес-джет Cessna Citation, пролетая над Вашингтоном, не отвечал на вызов властей, после чего в небо подняли истребители, звук от которых жители американской столицы восприняли как взрыв. Об этом сообщает Daily Star 4 июня.

По информации Reuters, джет Cessna мог находиться на автопилоте, из-за чего не реагировал на попытки властей установить с ним контакт. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что самолет Cessna врезался в гористую местность на юго-западе Вирджинии.

Американский чиновник указал, что реактивные истребители не стали причиной крушения. Планируется расследование инцидента.

Самолет вылетел из муниципального аэропорта в Элизабетоне, штат Теннесси, и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке.

Ранее, 20 мая, истребитель F-18 разбился на испанской авиабазе в Сарагосе. Пилот успел катапультироваться.