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В Париже установили рекорд на самый массовый диктант

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Уличный диктант, проведенный в Париже, будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый в мире. Об этом сообщил портал Actu 4 июня.

В диктанте приняло участие более 1650 человек, из которых 1397 были утверждены Книгой рекордов Гиннесса. По информации организаторов, в трех тестированиях приняло участие более 5 тыс. человек. Диктанты были на темы детства, современности и спорта.

Первый из них зачитывал журналист и литературный критик Огюстен Трапенар, второй — известная французская писательница Катрин Панколь, а третий прочитал регбист и вице-мэр Парижа, ответственный за спортивные мероприятия, Пьер Рабадан.

В ноябре прошлого года железнодорожная компания в Швейцарии создала пассажирский состав длиной 1905 м и побила мировой рекорд Гиннесса. Поезд проехал 25 км в течение часа, проследовав по маршруту всемирного наследия ЮНЕСКО — от туннеля Альбула в населенном пункте Преда до виадука Ландвассер, расположенного недалеко от деревни Филизур.

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