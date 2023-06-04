Совет управляющих МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран

Совет управляющих МАГАТЭ в ходе грядущей сессии, которая открывается 5 июня, обсудит Украину, Иран и трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS), сообщило постоянное представительство России при международных организациях в Вене.

«В повестке дня — Украина, AUKUS, Иран, ежегодный доклад агентства, доклад об осуществлении гарантий, доклад о техническом сотрудничестве, а также ряд других значимых вопросов», — сказано в твите постпредства от 4 июня.

Еще одну тему, новую для повестки, раскрыл постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В повестке дня появится новый пункт — «Ядерная силовая установка ВМФ Бразилии», — сообщил дипломат в своем Telegram-канале.

Совет управляющих МАГАТЭ соберется 5–9 июня в австрийской столице. Совет управляющих — один из двух руководящих органов МАГАТЭ, который собирается пять раз в год.

На прошедшей неделе МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гросси сделало ряд заявлений о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). 1 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу Гросси по созданию условий безопасности на Запорожской АЭС и будет ее всячески поддерживать.

Однако, по словам Гросси, ситуация на ЗАЭС остается сложной и нестабильной.

Кроме того, 4 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на капитуляцию МАГАТЭ перед властями Ирана из-за решения закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на ядерном объекте в Фордо.

Нетаньяху указал, что если МАГАТЭ станет политической организацией, то его надзорная деятельность в Иране не будет иметь значения.