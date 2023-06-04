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Оперативник рассказал о преступлениях киллера Андреева и других «казанских бандитов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экстрадированный из Парагвая киллер Андрей Андреев в 90-х годах прошлого века был участником организационной преступной группы (ОПГ), возглавляемой Виктором Буяновым. О преступлениях этой банды рассказал «Известиям» в воскресенье, 4 июня, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти (с 2000-го по 2012 год) Анатолий Штомпель.

«Банда Буянова — подразделение «казанских бандитов». Они занимались убийствами, нападениями. Это люди, которые собрались в хищную стаю и ради корыстных интересов были готовы на всё. За ними тянулся кровавый шлейф убийств и нападений», — вспоминает Штомпель.

Среди жертв этой группы был Эдуард Беньяминов — криминальный авторитет, известный как Беня Казанский. Его вместе с сыном расстреляли в июле 2000 года.

«Буянов преследовал цель его (Беню Казанского) уничтожить. Там шел передел, они боролись за большие деньги. Не подъезжая к Репино — он ехал с охранниками и сыном — бандиты совершили на него нападение. Расстреляли автомобиль», — рассказывает оперуполномоченный.

По словам Штомпеля, охранники Казанского ничего не могли противопоставить, их всех расстреляли. По версии следствия, Андрей Андреев был одним из нападавших в тот день.

«Такие люди, как Андреев, были известны в определенных кругах, в бандитских. И конечно, их знали спецслужбы, которые занимались раскрытием преступлений и имели свое досье. Это киллер, бандит, на его счету были убийства и нападения», — объяснил собеседник.

Штомпель отметил, что найти такого преступника спустя 22 года — это большой успех для правоохранительных органов.

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Ранее, 4 июня, Корреспондент «Известий» показал кадры экстрадиции из Парагвая в РФ Андрея Андреева. С борта самолета в аэропорту Внуково в Москве задержанного в сопровождении конвоя посадили в машину Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России и увезли.

Суд начал рассматривать уголовное дело по обвинениям членов банды, к деятельности которой причастен Андреев, в ноябре 2011 года. Непосредственно в бандитизме и убийствах обвинили только четверых — Виктора Буянова, Максима Жукова, Алексея Мельника и Максима Ситникова. Всего обвинения выдвинули девяти фигурантам.

Во время следствия и судебного процесса Буянов сваливал вину на Андреева. Он говорил, что к убийствам не имел никакого отношения. Признание в совершенных преступлениях дал только Ситников.

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