Мотоциклист пострадал в результате ДТП с грузовиком на Варшавском шоссе

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с грузовиком на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД 4 июня.

Инцидент произошел неподалеку от дома, расположенного по адресу Варшавское шоссе, 89. В Telegram-канале столичного дептранса отметили, что из-за аварии движение в этом районе было затруднено, и порекомендовали выбирать пути объезда. Сейчас проблемная ситуация устранена.

Причины аварии и другие подробности произошедшего устанавливаются. На месте работают оперативные службы города.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием мотоцикла и такси в городе Гай Оренбургской области. По данным отделения окружного ГИБДД, автомобиль «Лада» под управлением 38-летнего водителя, совершая маневр поворота налево, столкнулся с 20-летним водителем мотоцикла.

Из-за сильного удара мотоциклист отлетел на несколько метров. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Водитель легкового автомобиля не пострадал.