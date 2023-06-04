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Украинская теннисистка Свитолина не пожала руку Касаткиной после матча в Париже

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Дарье Касаткиной после матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу украинской теннисистки, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом после матча Касаткина показала в знак одобрения большой палец Свитолиной.

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Аналогичный случай произошел 19 мая в рамках полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Тогда украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с соперницей гражданкой России Вероникой Кудерметовой, назвав его «неприемлемым».

Как украинская спортсменка сказала журналистам, она понимает, что теннис — это спорт, но «это также и политическая вещь».

В начале марта россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк не стали пожимать друг другу руки и участвовать в съемке традиционного совместного фото по итогам финала турнира WTA в Остине (США). В финале победила украинская спортсменка.

Перед церемонией награждения директор турнира заявил, что у него «есть друзья в обеих странах». Но спортсменки не обменялись рукопожатиями, а позировали вместе с трофеями поодиночке.

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