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Экс-разведчик США восхитился развитием в России IT и сферы услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Россия поразительно удобная страна за счет развития IT и сферы услуг.

«У них в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине. Представьте, что вам позвонила мама, позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, снимаете блокировку с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде», — поделился Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Интервьюер Эндрю Наполитано удивился сказанному Риттером.

Вместе с тем, говоря о сильных сторонах России, Риттер особенно выделил экономику страны, по его мнению, она стала «сильнее, чем когда-либо».

«Запад был якорем, который тянул вниз российскую экономику, поощряя отток капитала за пределы России», — считает эксперт.

Он также отметил колоссальные вложения китайской стороны в партнерские проекты с РФ. По словам Риттера, сейчас стройка в стране идет всюду.

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Ранее, 20 мая, Риттер прибыл в столицу Чеченской Республики город Грозный. Он провел досуг в аэротрубе, а также произвел выстрелы из различного вооружения на полигоне. Наряду с этим в Грозном прошла презентация книги бывшего офицера разведки «Гонка разоружения».

Скотт Риттер, известный своей критикой в адрес руководства США и НАТО, является бывшим американским морпехом-разведчиком и инспектором ООН по вооружениям в Ираке (1991–1998). Также был ведущим аналитиком сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам советской операции в Афганистане и ирано-иракской войны.

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