Самолет «Победы» повредила спецтехника в аэропорту Сочи

Самолет авиакомпании «Победа», который должен был выполнить рейс DP339 Сочи – Екатеринбург, 3 июня повредил спецтранспорт воздушной гавани. Как сообщили 4 июня в пресс-службе лоукостера, инцидент произошел во время посадки пассажиров на борт.

«Поступила информация о повреждении воздушного судна спецтехникой аэропорта. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В комментарии «Известиям» в пресс-службе сочинского аэропорта уточнили, что пассажиры были пересажены на резервное воздушное судно.

«Вчера, 3 июня 2023 года, вылет рейса авиакомпании «Победа» был задержан по технической причине. Авиакомпания предоставила резервный борт, на котором пассажиры благополучно вылетели в аэропорт назначения через 30 минут от назначенного времени», — отметили там.

По сообщениям СМИ, в пассажирский самолет в аэропорту Сочи «внезапно врезался тягач, перевозящий багажные телеги». По факту инцидента начата проверка Западным межрегиональным управлением на транспорте Следственного комитета РФ.

Ранее, 1 июня, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший перелет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вылетел с опозданием в три часа из-за поломки двигателя. По словам одной из пассажирок, во время подготовки к полету что-то долго жужжало и корпус самолета сильно трясло. Через полчаса капитан корабля по громкой связи сообщил, что «по небольшим техническим причинам не могут завести двигатель».