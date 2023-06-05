Детские ахи: Харатьян назвал место силы, Сюткин отравился мороженым

Дмитрий Харатьян, Ирина Алферова, Марина Зудина и другие звезды кино приехали на международный кинофестиваль в Читу. В столице известные артисты примерили на себя роль мороженщиков. Скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом героя фильма «1+1». Саманта Джонс появится в сиквеле «Секса в большом городе». «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

X Забайкальский международный кинофестиваль

Ирина Старшенбаум, Ирина Алферова, Марина Зудина, Алика Смехова, Валерий Баринов, Анна Банщикова и другие звезды кино почти всю прошлую неделю провели в Чите. Там прошел юбилейный X Забайкальский международный кинофестиваль. В его программу вошли фильмы из России, Китая, Бразилии, Сербии, Иордании, Турции, Германии, Франции, Сингапура, Республики Корея. Председателем жюри стал российский режиссер Сергей Урсуляк.

Открыла смотр картина «Озеро детства» режиссера Андрея Карасова с Александром Михайловым и Дмитрием Харатьяном в главных ролях. Лента снималась в Забайкалье, а в его основу лег рассказ местного писателя Дмитрия Головина «О Митьке, его озере и деде Пантелее».

— Все мы родом из детства. Это вообще о том, что надо хранить, беречь те ценности, которые были заложены в раннем детстве, и возвращаться в родные края. Я играю повзрослевшего Митьку, который в юности каждое лето приезжал в деревню к дедушке Пантелею. Он вырос, стал известным артистом. Он получает письмо из здешних мест якобы от своей дочери, о которой не слышал никогда, и решает приехать, — сказал Дмитрий Харатьян «Известиям».

Актер также поделился, что и у него самого есть место силы, куда он часто возвращается.

— У меня есть несколько оазисов моего детства. Один из них — пионерский лагерь «Метеор» в подмосковном поселке Непецино, где произошло все мое становление. С третьего по десятый класс я приезжал туда и летом, и зимой. Гитара, первая любовь, спорт, командиром отряда был, потом дорос председателя совета дружины, — вспомнил Харатьян. — Я приезжаю, питаюсь этой энергией, хотя там уже ничего не осталось, руины, развалины почти, но, тем не менее, это воспоминания, это та самая ностальгия, из которой мы сотканы и созданы. Возвращаясь в детство, в юные годы, в те светлые воспоминания, мы становимся лучше.

Екатерина Волкова Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Марина Зудина и Дмитрий Харатьян Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Александр Михайлов Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Михаил Полицеймако и Анна Ардова Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Валерий Баринов Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Евгений Дятлов со спутницей Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Евгения Дмитриева Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Ирина Медведева Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Макар Запорожский Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Максим Дрозд Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Ольга Красько Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля Сергей Урсуляк Фото: пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля

Завершился фестиваль 4 июня. В этот день прошла торжественная церемония награждения победителей, а предшествовала ей красная дорожка. Один из самых эффектных образов был у актрисы Екатерины Волковой. Она появилась в длинном черном платье с глубоким декольте и спущенными плечами. Ирина Медведева тоже отдала предпочтение черному — актриса надела длинное мерцающее платье. Анна Ардова выбрала более сдержанное светлое платье, но дополнила его массивными украшениями. Она появилась в компании актера Михаила Полицеймако. На дорожке также были звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов, актеры Валерий Баринов, Евгений Дятлов, Ольга Красько и другие. Встречал их лично губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Лучшим фильмом основной программы стала работа режиссера из Китая Цяо Сысюэ «Нить жизни». Лучшим режиссером члены жюри назвали Петруса Карири из Бразилии («Пляж на краю света»). Лучший сценарий — Лильяна Хабьянович Джурович, Хаджи-Александр Джурович, фильм «Святая пятница. Крест в пустыне» (Сербия, Иордания). Награду в номинации «Лучший актер» присвоили Беркаю Атешу за роль в фильме «Темная ночь», (Турция, Германия, Франция), а лучшей актрисой стала Бадема за работу в картине «Нить жизни».

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался ленте режиссера Игоря Копылова «Золотая бронза».

День мороженого в ГУМ

В Москве в десятый раз состоялся сладкий праздник — День мороженого в ГУМе. Традиционно 1 июня у фонтана собирается огромная очередь. Люди ждут, когда, надев униформу мороженщика, соломенную шляпу, звезды встанут за прилавок и выступят в качестве продавцов.

В День защиты детей все мороженое со скидкой 50% — по 50 рублей. Среди сменивших профессию были замечены: Игорь Бутман, Дарья Повереннова, Екатерина и Александр Стриженовы, Вячеслав Чепурченко, Мария Шумакова, Валерия Ланская, Елена Борщёва, Валерий Юшкевич, Мария Зайцева, Ана Туразашвили.

— Перед вами — идеальный продавец мороженого, я не ем его вообще, для связок опасно, — рассказал народный артист России Валерий Сюткин. — В детстве как-то на станции «Чистые Пруды» мама купила стаканчик. Мороженое, похоже, немного дольше находилось без холодильника, чем положено. Короче, я сильно траванулся и теперь — все, до свидания, мороженое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Фото: Григорий Крючков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Фото: Григорий Крючков

Тем временем очередь растянулась на весь магазин. Когда в ГУМе появилась актриса Ольга Кузьмина, её буквально атаковали дети. Ещё бы, если раньше актрису узнавали по ролям в комедийных сериалах, то теперь Ольгу любят ещё и за «Чебурашку». Это её голосом говорит странная ушастая игрушка. Кумиры предлагали покупателям сделать непростой выбор. Им надо было определиться — ванильное, дыня, крем-брюле, шоколадная крошка, смородина, вишня, черника, фисташка, шоколад или клубника. Многие не останавливались и брали столько, сколько могли унести.

— Я люблю пробовать новые вкусы, но беспроигрышный вариант для меня — ванильное, — призналась актриса Елена Борщёва.

Мороженое в ГУМе по-прежнему делают вручную — технология не изменилась со времен СССР.

— Я получаю удовольствие от общения с людьми, от продажи мороженого, поделился народный артист Игорь Бутман. — Мы видим довольные лица, но самое главное, что все вырученные деньги попадут в фонд «Наука — детям».

Звезды продали 130 тыс. порций. Все заработанные в этот день деньги передадут Саше Рябчикову. Это мальчишка из Новороссийска, который проходит в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева сложное лечение от острого лимфобластного лейкоза. Для продолжения лечения требуется 2,5 млн рублей на покупку дорогостоящего аппарата.

Саманта Джонс возвращается

Фото: Global Look Press/imago-images

Ким Кэттролл вернется к роли соблазнительницы Саманты Джонс в сиквеле «Секса в большом городе». Актриса снялась во втором сезоне сериала «И просто так», правда, всего в одной сцене в финальном эпизоде. Об этом сообщает Variety. По данным издания, во время съемок, которые прошли еще 22 марта в Нью-Йорке, 66-летняя Кэттролл не пересекалась с Сарой Джессикой Паркер. Как сообщают источники, в эпизоде покажут телефонный разговор между ее героиней и Кэрри Брэдшоу. По сюжету первого сезона, подруги были в ссоре. Премьера сериала запланирована на конец июня.

Умер прототип героя фильма «1+1»

В возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя популярного фильма «1+1», сообщили французские СМИ.

Фото: Global Look Press/dpa/Henning Kaiser

Филипп Поццо ди Борго принадлежал к знатному роду. В 1993 году с ним произошел несчастный случай во время параглайдинга, и мужчина оказался прикованным к инвалидному креслу. Его история легла в основу картины «1+1». Лента рассказывает об аристократе, который нанимает себе в помощники молодого парня, только вышедшего из тюрьмы. Главные роли исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си. Фильм стал самым популярным во Франции в 2011 году. Кассовые сборы в мире превысили $416 млн.