Россиянка Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо

Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 53 кг. Соревнования проходят 4 июня в Баку.

В полуфинале боя Минина уступила иранской сопернице Нахид Кияничандех. Ее награда стала уже пятой наградой для россиян на чемпионате мира, пишет «Спорт-Экспресс».

До этого, 3 июня, российская спортсменка Лилия Хузина завоевала золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо в категории до 62 кг. В финале россиянка победила бразильянку Каролин Сантос.

В этот же день бронзу завоевал россиянин Кадырбек Дауров. Он выступал в весовой категории до 74 кг. В полуфинале россиянин уступил сербу Стефану Такову.

1 июня российская спортсменка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в Баку. До этого, 30 мая, бронзовая награда соревнований также досталась россиянке Полине Хан в категории до 73 кг.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования завершаются 4 июня.