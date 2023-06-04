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В Абхазии из-за камнепада погиб мужчина

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Фото: МЧС РА
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В Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии из-за камнепада погиб мужчина. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

Трагедия произошел ранее в этот день из-за падения камней с отвесных скал на УАЗ.

«В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич 1996 года рождения погиб», — уточняется в сообщении.

Там также говорится о пострадавшей женщине, которая с переломом ноги доставлена в больницу

В марте на улице Пархоменко в Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сошедшего оползня. Тогда из-за смещения масс горных пород пострадала дорога.

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